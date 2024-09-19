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Амарал: «Спартак» не был близок к трансферу Актюркоглу, его цель — играть в Европе

Амарал: «Спартак» не был близок к трансферу Актюркоглу, его цель — играть в Европе
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о степени желания клуба подписать турецкого вингера Керема Актюркоглу.

Во время летнего трансферного окна была информация, что «Спартак» проявляет интерес к Актюркоглу, однако трансфер так и не состоялся. Керем покинул «Галатасарай» и присоединился к португальской «Бенфике».

«Мы не были близки к трансферу Актюркоглу. Интерес был ещё до Евро, но цель футболиста — играть в Европе», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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