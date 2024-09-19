Спортдиректор «Спартака» рассказал, чем Артём Ребров занимается в клубе

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о роли бывшего вратаря красно-белых Артёма Реброва в клубе.

«Он технический координатор. Ребров знает всех футболистов, молодых игроков, знает всё о раздевалке. Он топовый профессионал и человек», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ребров выступал в составе красно-белых с 2011 по 2022 год.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков.

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