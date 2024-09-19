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Спортдиректор «Спартака»: Станкович — тренер с сильным характером, я доволен

Спортдиректор «Спартака»: Станкович — тренер с сильным характером, я доволен
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о сербском специалисте Деяне Станковиче.

«Конечно, я доволен. Станкович — хороший и сильный тренер с сильным характером», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В матче 8-го тура столичный клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

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