Спортдиректор «Спартака»: Станкович — тренер с сильным характером, я доволен

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о сербском специалисте Деяне Станковиче.

«Конечно, я доволен. Станкович — хороший и сильный тренер с сильным характером», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 очков в восьми матчах. В матче 8-го тура столичный клуб сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.