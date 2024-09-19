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Томаш Амарал: цель «Спартака» — не избавляться от игроков, а выигрывать

Томаш Амарал: цель «Спартака» — не избавляться от игроков, а выигрывать
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал поделился тем, как клуб смотрит на трансферную политику.

«Цель «Спартака» — не избавляться от игроков, а выигрывать», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Амарал назначен на должность спортивного директора «Спартака» в декабре прошлого года. «Спартак» купил этим летом голкипера Александра Довбню, полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко, нападающего Виллиана Жозе.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков. В

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