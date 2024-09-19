«Аталанта» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогу двух таймов команды не смогли забить друг другу.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.