Спортдиректор «Спартака» Амарал: Пиняев хороший игрок, но приняли решение его не брать

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил, был ли клуб заинтересован в нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Как и Глебов, Пиняев — хороший игрок, с потенциалом. Но проанализировали цифры и приняли решение не брать его», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, действующее трудовое соглашение 19-летнего Сергея Пиняева с московским «Локомотивом» рассчитано до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера железнодорожников в € 8 млн.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков.