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Спортдиректор «Спартака» Амарал поставил оценку летней трансферной кампании

Спортдиректор «Спартака» Амарал поставил оценку летней трансферной кампании
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

«За это трансферное окно оценка 7 из 10», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять очков. В следующем туре красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится 22 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

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