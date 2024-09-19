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Брест — Штурм, результат матча 19 сентября 2024, счет 2:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Брест» обыграл «Штурм» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Брест» и австрийский «Штурм». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ником Уолшом (Шотландия). «Брест» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
2 : 1
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Маньетти – 23'     1:1 Фернандеш – 45+1'     2:1 Сима – 56'    
Удаления: нет / Лавале – 89'

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бреста» Юго Маньетти. Затем на 45+1-й минуте мяч с автогола был забит в ворота «Штурма». Окончательный счёт в матче на 56-й минуте установил форвард французской команды Абдалло Сима.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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