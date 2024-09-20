Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Арсенал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Барселона, результат матча 19 сентября 2024, счет 2:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Монако» одержало победу над «Барселоной» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Монако» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Монако» одержало победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

На 11-й минуте произошло удаление полузащитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Затем на 16-й минуте счёт в матче открыл игрок «Монако» Магнес Аклиуш. Сравнял счёт в игре на 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На 46-й минуте на поле вместо Камары вышел россиянин Александр Головин. Вывел же хозяев вперёд на 71-й минуте нападающий Джордж Иленикена.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Сенсация в Лиге чемпионов! «Монако» с Головиным обыграло «Барсу»! LIVE
Live
Сенсация в Лиге чемпионов! «Монако» с Головиным обыграло «Барсу»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android