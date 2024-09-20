«Монако» одержало победу над «Барселоной» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Монако» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Аллардом Линдхутом (Нидерланды). «Монако» одержало победу со счётом 2:1.

На 11-й минуте произошло удаление полузащитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Затем на 16-й минуте счёт в матче открыл игрок «Монако» Магнес Аклиуш. Сравнял счёт в игре на 28-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На 46-й минуте на поле вместо Камары вышел россиянин Александр Головин. Вывел же хозяев вперёд на 71-й минуте нападающий Джордж Иленикена.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».