Антон Зиньковский: переживаю за Витюгова. Возможно, у него кресты

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский пожелал здоровья полузащитнику «Крыльев Советов» Максиму Витюгову после контакта с ним в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда Зиньковского одержала победу в этом поединке со счётом 4:1.

«Не понял, что было после контакта с Витюговым. Узнал, что возможны кресты. Я посмотрел на повторе, момент не очень приятный. Конечно, здоровья Максу. Не понял, был ли контакт в ногах, я ещё повернулся и думаю: «Что произошло?». На повторе уже понял, что что-то серьёзное. Переживаю за Макса», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.