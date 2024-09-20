Антон Зиньковский: переживаю за Витюгова. Возможно, у него кресты
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Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский пожелал здоровья полузащитнику «Крыльев Советов» Максиму Витюгову после контакта с ним в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда Зиньковского одержала победу в этом поединке со счётом 4:1.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2' 2:0 Зобнин – 19' 3:0 Печенин – 41' 3:1 Шитов – 68' 4:1 Мангаш – 89'
Удаления: нет / Печенин – 86'
«Не понял, что было после контакта с Витюговым. Узнал, что возможны кресты. Я посмотрел на повторе, момент не очень приятный. Конечно, здоровья Максу. Не понял, был ли контакт в ногах, я ещё повернулся и думаю: «Что произошло?». На повторе уже понял, что что-то серьёзное. Переживаю за Макса», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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