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Антон Зиньковский: переживаю за Витюгова. Возможно, у него кресты

Антон Зиньковский: переживаю за Витюгова. Возможно, у него кресты
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Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский пожелал здоровья полузащитнику «Крыльев Советов» Максиму Витюгову после контакта с ним в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команда Зиньковского одержала победу в этом поединке со счётом 4:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Не понял, что было после контакта с Витюговым. Узнал, что возможны кресты. Я посмотрел на повторе, момент не очень приятный. Конечно, здоровья Максу. Не понял, был ли контакт в ногах, я ещё повернулся и думаю: «Что произошло?». На повторе уже понял, что что-то серьёзное. Переживаю за Макса», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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