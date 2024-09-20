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«Атлетик» Б уверенно победил «Леганес» в матче 7-го тура Примеры

«Атлетик» Б уверенно победил «Леганес» в матче 7-го тура Примеры
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Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. «Атлетик» Б одержал победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 7-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Вивиан – 65'     0:2 Уильямс – 75'    

На 65-й минуте счёт в матче открыл защитник «Атлетико» Б Дани Вивиан. Окончательный результат в игре на 75-й минуте установил Иньяки Уильямс.

«Атлетик» Б занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Леганес» находится на 15-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Атлетик» Б встретится с «Селтиком» (22 сентября), а «Леганес» — с «Хетафе» (22 сентября).

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