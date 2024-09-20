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«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике

«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике
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Поражение «Барселоны» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) стало первым для каталонского клуба при руководстве немецкого тренера Ханс-Дитера Флика, возглавившего сине-гранатовых минувшим летом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

До встречи с французским клубом «Барселона» провела пять мачей, в которых одержала пять побед. После пяти туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на четыре очка.

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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