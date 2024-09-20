«Барселона» впервые потерпела поражение при Флике

Поражение «Барселоны» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) стало первым для каталонского клуба при руководстве немецкого тренера Ханс-Дитера Флика, возглавившего сине-гранатовых минувшим летом.

До встречи с французским клубом «Барселона» провела пять мачей, в которых одержала пять побед. После пяти туров испанской Примеры каталонский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на четыре очка.

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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