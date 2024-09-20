Флик поделился эмоциями после первого поражения в качестве тренера «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые проиграли «Монако» со счётом 1:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'
Удаления: нет / Гарсия – 10'
«У нас было несколько моментов, в конце матча мы постарались сохранить компактность в обороне. Но сейчас нам необходимо смириться с поражением. Я сказал команде, что нужно держать голову поднятой вверх. Нас ждёт ещё одна игра в воскресенье. «Барселона» всё равно может провести Лигу чемпионов хорошо, ведь у нас впереди семи игр. Мы достигнем наших целей», — приводит слова Флика JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).
В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.
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