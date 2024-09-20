Флик поделился эмоциями после первого поражения в качестве тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые проиграли «Монако» со счётом 1:2.

«У нас было несколько моментов, в конце матча мы постарались сохранить компактность в обороне. Но сейчас нам необходимо смириться с поражением. Я сказал команде, что нужно держать голову поднятой вверх. Нас ждёт ещё одна игра в воскресенье. «Барселона» всё равно может провести Лигу чемпионов хорошо, ведь у нас впереди семи игр. Мы достигнем наших целей», — приводит слова Флика JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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