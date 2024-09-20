Тер Штеген: поражения, как в матче с «Монако», причиняют боль

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о минувшем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонский клуб уступил «Монако» со счётом 1:2.

«С нашей командой случилось то, что не должно было случаться. Таков футбол. Поражение причиняет боль, ведь даже с 10 футболистами мы приняли вызов и попытались набрать очки (на 10-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. — Прим. «Чемпионата»). Было понятно, что «Монако» начнёт напрягаться. Нам хотелось собрать наши силы, в какой-то степени это сработало, но они забили нам гол, не показывая особой игры», — приводит слова тер Штегена Marca.

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