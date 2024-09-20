Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 19 сентября

19 сентября прошли очередные матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 19 сентября (время — московское):

19:45. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Байер» (Германия) — 0:4;

19:45. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2;

22:00. «Аталанта» (Италия) — «Арсенал» Лондон (Англия) — 0:0;

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 2:1;

22:00. «Брест» (Франция) — «Штурм» (Австрия) — 2:1;

22:00. «Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 2:1.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.