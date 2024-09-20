Хавбек «Ростова» Байрамян: хотим быть выше, чем в прошлом сезоне

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян порассуждал о предыдущей игре «Ростова» в чемпионате России с «Краснодаром» (0:2) и назвал задачи команды на текущий сезон.

«Мы выступали против сильного соперника, который ещё ни разу не проигрывал по ходу сезона. Отмечу, что с «Краснодаром» у нас всегда получаются интересные встречи. Последний матч тоже получился особенным, с опасными моментами в обе стороны. Да, где-то мы уступили, проиграли борьбу, но не могу сказать, что игра стала определяющей в плане расклада сил. У нас в команде не объявляли громких задач на сезон, но мы хотим быть выше, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

После 8-го тура чемпионата России «Ростов» занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ с 11 набранными очками.