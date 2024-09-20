Таблица общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — лидер после 1-го тура, «Барселона» — 23-я

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Мюнхенская «Бавария» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов после завершения всех матчей 1-го тура. Немецкий гранд разгромил загребское «Динамо» со счётом 9:2.

Далее расположились «Селтик», леверкузенский «Байер», «Астон Вилла», дортмундская «Боруссия», «Спарта» и «Ливерпуль». При этом «Ювентус» и мадридский «Реал» на текущий момент делят восьмую строчку.

Лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», миланский «Интер», «Аталанта», «Болонья» оказались в числе команд, занимающих места с 16-го по 21-е.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Вместо группового этапа появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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