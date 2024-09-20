Гаджи Гаджиев: «Динамо» хотелось бы, чтоб Агаларов работал на другом уровне

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил готовность 24-летнего новичка команды Гамида Агаларова.

«Нельзя сказать, что Агаларов был в разбалансированном состоянии, когда пришёл к нам в команду. Понимание готовности у каждого своё. Все трактуют его по-своему. Готовность — это комплексное качество, в которое входят все составляющие: и работа с мячом, и физическая форма, и ментальность.

Гамид не играл два года. Конечно, у него есть какие-то проблемы. Например, проблемы с оценкой игровой ситуации. Что касается физической подготовки — он был в относительно неплохом состоянии, но нам бы хотелось, чтобы он работал на другом уровне. Раньше он просто лучше ориентировался на поле. Нехватка игровой практики? Да, в первую очередь, это связано с этим», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

«Динамо» Мх после 8-го тура чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице с девятью очками. В следующем туре махачкалинцы сыграют на выезде с «Ростовом». Матч состоится 22 сентября и начнётся в 16:30 мск.