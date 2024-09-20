Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Корнеев прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев дал комментарий по итогам матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Спартак» всегда неплохо выглядит в матчах с командами, у которых много свободных зон. Есть куда бежать. Начали агрессивно и забили быстрый гол. Мы увидели «Крылья» с достаточно большими проблемами в защите. Новое приобретение Ороз пока слабо выглядел. Проблемы у них есть. «Крылья» дали много зон, «Спартак» ими воспользовался», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android