Флик высказался об удалении футболиста «Барселоны» на 10-й минуте матча с «Монако» в ЛЧ

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об удалении в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). На 10-й минуте полузащитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил красную карточку.
«Да, игра полностью и быстро изменилась после удаления. Мы старались держаться компактно, но это было нелегко. Они привели много игроков к нашим воротам и показали большую скорость. Это полностью изменило наши представления и план на игру. Такое случается, с этим нужно смириться», — приводит слова Флика lequipe.
В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.
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