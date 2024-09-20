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Флик высказался об удалении футболиста «Барселоны» на 10-й минуте матча с «Монако» в ЛЧ

Флик высказался об удалении футболиста «Барселоны» на 10-й минуте матча с «Монако» в ЛЧ
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об удалении в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). На 10-й минуте полузащитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил красную карточку.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Да, игра полностью и быстро изменилась после удаления. Мы старались держаться компактно, но это было нелегко. Они привели много игроков к нашим воротам и показали большую скорость. Это полностью изменило наши представления и план на игру. Такое случается, с этим нужно смириться», — приводит слова Флика lequipe.

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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