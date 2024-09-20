Станкович: надеюсь, когда «Спартак» в следующий раз будет вести 3:0, матч так и закончится

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я доволен ребятами, тем, как они играли, проводили этот матч. То, что касается ритма, ответственности, как бежали, действовали в единоборствах — всё понравилось. Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем выигрывать со счётом 3:0, матч так и закончится. В целом я доволен тем, как ребята провели этот матч», — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.