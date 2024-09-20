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Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Очень быстро пропустили голы, очень нехорошо зашли в игру. Дальше было играть трудно. «Спартак» контролировал игру, начал ловить кураж. Но в любом случае при счете 0:2 мы всё равно атаковали, создавали моменты, у нас были подходы. «Спартак» был сильнее», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» по итогам четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России не набрали ни одного очка, занимают последнее место в группе A и утратили все шансы на продолжение борьбы за трофей. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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