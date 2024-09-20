Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение «Крыльев Советов» от «Спартака»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Очень быстро пропустили голы, очень нехорошо зашли в игру. Дальше было играть трудно. «Спартак» контролировал игру, начал ловить кураж. Но в любом случае при счете 0:2 мы всё равно атаковали, создавали моменты, у нас были подходы. «Спартак» был сильнее», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» по итогам четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России не набрали ни одного очка, занимают последнее место в группе A и утратили все шансы на продолжение борьбы за трофей. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно.