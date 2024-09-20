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Педри – о поражении «Барселоны» в матче с «Монако» в ЛЧ: это худший матч в сезоне

Педри – о поражении «Барселоны» в матче с «Монако» в ЛЧ: это худший матч в сезоне
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Я думаю, что команда, несмотря на эту красную карточку, показала хорошее лицо. После 1:1 у нас были шансы. Но счет 2:1 явно убивает нас. Красная карточка? Это ошибка в коммуникации. Понятно, что это может произойти. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки, чтобы это больше не повторилось. Понятно, что это не то, с чего мы хотели начать Лигу чемпионов. Но, эй, в этом формате осталось еще семь матчей. Нужно сохранять спокойствие. Однако следует признать, что это худший матч в сезоне. Это нелегко», — приводит слова Педри lequipe.

В следующем туре Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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