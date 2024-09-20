Кейн и Гризманн — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. Голосование, позволяющее выбрать одного из четырёх номинантов, открыто на официальном сайте УЕФА.

В число претендентов на эту награду вошли нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц и нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс.

На счету Кейна покер в матче с загребским «Динамо» (9:2), Гризманн отметился голом и результативной передачей в игре с «РБ Лейпциг» (2:1), Вирц оформил дубль во встрече с «Фейеноордом» (4:0), Байно-Гиттенс записал на свой счёт два забитых мяча в матче с «Брюгге» (3:0).