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Тренер «Монако» высказался об Александре Головине после победы в матче с «Барселоной»

Тренер «Монако» высказался об Александре Головине после победы в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о российском полузащитнике команды Александре Головине, после победы команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Александр Головин – опытный игрок, который очень хорошо стартовал, как и другие вышедшие на замену — Иленикен, Балогун и Каю Энрике, которые были очень хороши. Для команды очень важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным!», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 46-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями в матче.

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