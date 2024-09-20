Зиньковский отреагировал на вопрос о задачах «Спартака» в Кубке России

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о задачах красно-белых в Фонбет Кубке России после крупной домашней победы над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира.

— Задачи «Спартака» на Кубок? Рассматривается ли что‑то кроме трофея?

— Я думаю, нет, для «Спартака» не рассматривается. Но сезон длинный, впереди много игр. Кубок пока на групповой стадии. Мы идём от игры к игре и хотя бы первую часть надо закончить хорошо. Нужно закончить кубковую группу на первом месте и дальше от этого отталкиваться, — сказал Зиньковский в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.