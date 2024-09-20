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Станкович оценил игру Николсона в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Станкович оценил игру Николсона в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре ямайского нападающего красно-белых Шамара Николсона с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Шамар в этот непростой для него период показал себя хорошо, во время трансферного окна работал, показывал себя на тренировках. Сегодня он вышел и забил, я рад за него, он заслужил это место. Главное, что он забил гол», — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

27-летний нападающий Шамар Николсон в матче Кубка России с «Крыльями Советов» вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут. На второй минуте игры форвард открыл счёт. На 41-й минуте при счёте 2:0 Николсон поспособствовал автоголу защитника гостей Кирилла Печенина.

Сезон-2023/2024 Шамар Николсон провёл на правах аренды во французском «Клермоне». В текущем сезоне на его счету один гол в трёх матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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