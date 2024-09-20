Станкович оценил игру Николсона в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре ямайского нападающего красно-белых Шамара Николсона с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Шамар в этот непростой для него период показал себя хорошо, во время трансферного окна работал, показывал себя на тренировках. Сегодня он вышел и забил, я рад за него, он заслужил это место. Главное, что он забил гол», — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

27-летний нападающий Шамар Николсон в матче Кубка России с «Крыльями Советов» вышел в стартовом составе и провёл на поле 70 минут. На второй минуте игры форвард открыл счёт. На 41-й минуте при счёте 2:0 Николсон поспособствовал автоголу защитника гостей Кирилла Печенина.

Сезон-2023/2024 Шамар Николсон провёл на правах аренды во французском «Клермоне». В текущем сезоне на его счету один гол в трёх матчах за «Спартак» во всех турнирах.