«В меньшинстве доминировать над «Спартаком». Осинькин высказался о травме Витюгова

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на вопрос о состоянии здоровья получившего травму в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:4) полузащитника Максима Витюгова.

«Сейчас пока невозможно ответить. Дай бог, чтобы было полегче. Но есть опасения… Давайте не загадывать и пожелаем здоровья. Все очень переживают. Он в этом матче был одним из лучших в нашей команде. Дай бог ему здоровья.

В меньшинстве доминировать над «Спартаком»… Иногда психология работает так, что если бы у «Спартака» было преимущество в один мяч, можно было бы на что‑то надеяться. Но когда два и в меньшинстве, поможет только чудо. Ещё добавилось удаление Печенина. И гол добавился, к сожалению», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

На 80-й минуте матча «Спартак» — «Крылья Советов» при счёте 3:1 получил тяжёлую травму и не смог продолжить игру опорный полузащитник гостей Максим Витюгов. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля защитник «Крыльев» Кирилл Печенин, три минуты спустя защитник «Спартака» Рикарду Мангаш довёл счёт до крупного.