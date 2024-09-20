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«В меньшинстве доминировать над «Спартаком». Осинькин высказался о травме Витюгова

«В меньшинстве доминировать над «Спартаком». Осинькин высказался о травме Витюгова
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на вопрос о состоянии здоровья получившего травму в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:4) полузащитника Максима Витюгова.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Сейчас пока невозможно ответить. Дай бог, чтобы было полегче. Но есть опасения… Давайте не загадывать и пожелаем здоровья. Все очень переживают. Он в этом матче был одним из лучших в нашей команде. Дай бог ему здоровья.

В меньшинстве доминировать над «Спартаком»… Иногда психология работает так, что если бы у «Спартака» было преимущество в один мяч, можно было бы на что‑то надеяться. Но когда два и в меньшинстве, поможет только чудо. Ещё добавилось удаление Печенина. И гол добавился, к сожалению», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

На 80-й минуте матча «Спартак» — «Крылья Советов» при счёте 3:1 получил тяжёлую травму и не смог продолжить игру опорный полузащитник гостей Максим Витюгов. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля защитник «Крыльев» Кирилл Печенин, три минуты спустя защитник «Спартака» Рикарду Мангаш довёл счёт до крупного.

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