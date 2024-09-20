Артета высказался о ничьей «Арсенала» в матче с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче с «Аталантой» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Если ты не можешь победить, ты должен взять очко. Мы хорошо начали, но затем потеряли контроль и действовали очень непоследовательно. Игра была открытой, но мы не пострадали в обороне, если не считать пенальти. Дэвид Райя совершил один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «ПСЖ», а «Аталанта» проведёт матч с «Шахтёром». Игры пройдут 1 и 2 октября соответственно.

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