Опубликована продвинутая статистика матча Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов»

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по матчу 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (4:1).

Красно-белые вдвое превзошли волжан по показателю ожидаемых голов xG — 2,2 против 1,1. «Спартак» создал у ворот «Крыльев» 11 голевых моментов против четырёх в исполнении гостей, москвичи нанесли 19 ударов по воротам (семь в створ), самарцы — девять ударов (три в створ). При этом хозяева поля владели мячом 62% времени, гости — 38%.

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.