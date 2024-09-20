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Опубликована продвинутая статистика матча Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов»

Опубликована продвинутая статистика матча Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов»
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Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по матчу 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

Красно-белые вдвое превзошли волжан по показателю ожидаемых голов xG — 2,2 против 1,1. «Спартак» создал у ворот «Крыльев» 11 голевых моментов против четырёх в исполнении гостей, москвичи нанесли 19 ударов по воротам (семь в створ), самарцы — девять ударов (три в створ). При этом хозяева поля владели мячом 62% времени, гости — 38%.

После четырёх туров группового этапа «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы A Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков. Вторую и третью строчку занимают московское и махачкалинское «Динамо» — восемь и семь очков соответственно. Замыкают квартет «Крылья Советов», не набравшие за четыре матча ни одного очка.

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