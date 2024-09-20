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«Что за вакханалия во втором тайме?!» Генич – о матче «Химок» с «Локомотивом»

«Что за вакханалия во втором тайме?!» Генич – о матче «Химок» с «Локомотивом»
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о разгромном поражении «Химок» в матче с «Локомотивом» в Кубке России со счётом 1:5.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'     0:3 Пиняев – 62'     0:4 Пиняев – 63'     0:5 Сулейманов – 69'     1:5 Бакаев – 90'    
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет

«Химки» решили пойти на рекорд «Динамо» Загреб? Это что за вакханалия во 2-м тайме?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 12 очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», а «Химки» встретятся с «Ростовом».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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