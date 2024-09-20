Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после победы команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Головин опубликовал фото с матча и смайлики в цветах «Монако».

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 46-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями в матче.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, встретится с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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