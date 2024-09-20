Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Головин опубликовал пост после победы «Монако» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после победы команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Головин опубликовал фото с матча и смайлики в цветах «Монако».

Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 46-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями в матче.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, встретится с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

Материалы по теме
Сенсация в Лиге чемпионов! «Монако» с Головиным обыграл «Барсу»!
Сенсация в Лиге чемпионов! «Монако» с Головиным обыграл «Барсу»!
Календарь матчей Лиги чемпинов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android