Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович рассказал об адаптации новичков «Спартака»

Деян Станкович рассказал об адаптации новичков «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об адаптации новичков красно-белых к тренерским требованиям после домашнего матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

— Новички встроены в систему или нужно время, чтобы требования до них донести?
— Какое‑то время понадобится, потому что Мангаш только прибыл, при этом Маркиньос показал себя очень хорошо, на высоком уровне провёл игру. Что касается Абены, то его опыт нам очень сильно помогает. Какое‑то время потребуется, но точно немного, потому что я не из тех людей, которым нужно много времени и которые будут искать в этом отговорки, скоро всё будет, — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

26-летний португальский левый защитник Рикарду Мангаш принял участие в двух матчах «Спартака» во всех турнирах и отметился голом в ворота «Крыльев Советов». 24-летний бразильский вингер Маркиньос сыграл за красно-белых в девяти матчах во всех турнирах и оформил результативный пас на второй гол в игре с самарцами в исполнении Романа Зобнина. 29-летний суринамский центральный защитник Миэнти Абена провёл за «Спартак» четыре матча во всех турнирах.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Станкович оценил игру Николсона в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android