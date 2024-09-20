Деян Станкович рассказал об адаптации новичков «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос об адаптации новичков красно-белых к тренерским требованиям после домашнего матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1).

— Новички встроены в систему или нужно время, чтобы требования до них донести?

— Какое‑то время понадобится, потому что Мангаш только прибыл, при этом Маркиньос показал себя очень хорошо, на высоком уровне провёл игру. Что касается Абены, то его опыт нам очень сильно помогает. Какое‑то время потребуется, но точно немного, потому что я не из тех людей, которым нужно много времени и которые будут искать в этом отговорки, скоро всё будет, — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

26-летний португальский левый защитник Рикарду Мангаш принял участие в двух матчах «Спартака» во всех турнирах и отметился голом в ворота «Крыльев Советов». 24-летний бразильский вингер Маркиньос сыграл за красно-белых в девяти матчах во всех турнирах и оформил результативный пас на второй гол в игре с самарцами в исполнении Романа Зобнина. 29-летний суринамский центральный защитник Миэнти Абена провёл за «Спартак» четыре матча во всех турнирах.