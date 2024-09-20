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Осинькин оценил возвращение Ивана Сергеева в «Крылья Советов» после разгрома от «Спартака»

Осинькин оценил возвращение Ивана Сергеева в «Крылья Советов» после разгрома от «Спартака»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возвращение в состав волжан из петербургского «Зенита» нападающего Ивана Сергеева после крупного поражения от московского «Спартака» (1:4) в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«Довольны возвращением Вани. Он прошел с нами большой путь, понимает требования и уровень, который будет. Понятно, что в весенней части чемпионата он был недоволен своим временем и количеством голов в «Зените». У клуба, думаю, такое же восприятие. Возможность его пригласить была важна для нас.

Он понимал, как его встретят. Он улыбается. С его приходом мы понимаем, что получили боевую единицу. Его помощь в Казани была очень большая, влияние на игру большое. Видите, встряхнул Шитова, который забил гол. Дай бог, чтобы у нас на этой позиции была конкуренция сильных футболистов», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

5 сентября официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» объявил о возвращении в клуб 29-летнего нападающего Ивана Сергеева. Ранее форвард выступал за волжан с августа 2020 года по январь 2022 года, период с января 2022 года по сентябрь 2024 года Сергеев провёл в «Зените». В текущем сезоне за «Крылья» футболист сыграл в одном матче РПЛ, не отметившись результативными действиями, в матче Кубка России со «Спартаком» Сергеев остался в запасе.

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