Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович: это важно, что «Спартак» победил перед дерби с «Динамо»

Деян Станкович: это важно, что «Спартак» победил перед дерби с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о значении крупной победы над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в преддверии домашнего дерби со столичным «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

— Второй тайм — это репетиция перед «Динамо»?
— Каждый матч особенный, что касается таймов — тоже. Второй был агрессивнее, мы могли больше забивать. Но мы не можем рассматривать это как репетицию. Мы готовимся, чтобы и психология была на уровне. Сегодня я рад, как действовали мои футболисты с первой до последней минуты. Это важно, что мы победили перед дерби. Мои футболисты лучшие, они сегодня отлично поработали, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 22 сентября.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Опубликована продвинутая статистика матча Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android