Деян Станкович: это важно, что «Спартак» победил перед дерби с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о значении крупной победы над самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России в преддверии домашнего дерби со столичным «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

— Второй тайм — это репетиция перед «Динамо»?

— Каждый матч особенный, что касается таймов — тоже. Второй был агрессивнее, мы могли больше забивать. Но мы не можем рассматривать это как репетицию. Мы готовимся, чтобы и психология была на уровне. Сегодня я рад, как действовали мои футболисты с первой до последней минуты. Это важно, что мы победили перед дерби. Мои футболисты лучшие, они сегодня отлично поработали, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 22 сентября.