Тренер «Аталанты» Гасперини: «Арсенал» выглядел так, будто их устраивала ничья

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей с «Арсеналом» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне показалось, что «Арсенал» выглядел так, будто их устраивала ничья, и мы не добились непредсказуемого завершения, в котором нуждались, поскольку они были зажаты в своей штрафной площади. Я действительно думаю, что у нас было больше шансов на победу, чем у них.

Было нелегко сломать оборону «Арсенала», и нам нужно улучшить игру из глубины, но я доволен. Мы кое-чему научились в этом матче и хотим продолжить это. Вот почему нам удалось так сильно вырасти за последние годы и играть на таком уровне», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «ПСЖ», а «Аталанта» проведёт матч с «Шахтёром». Игры пройдут 1 и 2 октября соответственно.

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