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ЦСКА — единственный клуб с игроками в списках 33 лучших во всех сезонах чемпионата России

ЦСКА — единственный клуб с игроками в списках 33 лучших во всех сезонах чемпионата России
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Московский ЦСКА стал единственный клубом Российской Премьер-Лиги, игроки которого попадали в списки 33 лучших футболистов по итогам всех 32 прошедших сезонов чемпионата России, сообщает телеграм-канал "Цифроскоп".

Представительство красно-синих в списках 33 лучших составляло от одного футболиста (сезоны-1993 и -1994) до 12 (сезон-2006).

Ранее стало известно, что официальный сайт РФС опубликовал список 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона-2023/2024. Количество футболистов ЦСКА в нём составило пять человек — центральный защитник Виллиан Роша (первый выбор на своей позиции), центральный защитник Мойзес и левый полузащитник Аббосбек Файзуллаев (второй выбор), правый полузащитник Иван Обляков и нападающий Фёдор Чалов (третий выбор).

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