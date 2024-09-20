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Гарсия получил самую раннюю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов

Гарсия получил самую раннюю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов
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Полузащитник Эрик Гарсия получил самую быструю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов, сообщает OptaJose в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

Напомним, Гарсия получил красную карточку на десятой минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Испанец получил красную карточку за то, что пошёл выручать своего голкипера и был вынужден фолить на границе штрафной. Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, встретится с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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