Гарсия получил самую раннюю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Эрик Гарсия получил самую быструю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов, сообщает OptaJose в социальной сети X.

Напомним, Гарсия получил красную карточку на десятой минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Испанец получил красную карточку за то, что пошёл выручать своего голкипера и был вынужден фолить на границе штрафной. Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, встретится с «Янг Бойз». Игра состоится 1 октября.

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