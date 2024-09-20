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Экс-глава РФС Колосков: с Европой сейчас невозможно договориться, для нас там всё закрыто

Экс-глава РФС Колосков: с Европой сейчас невозможно договориться, для нас там всё закрыто
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков объяснил выбор соперников для товарищеских матчей сборной России после отстранения от международных соревнований.

«С Европой невозможно договориться, потому что там для нас всё закрыто. И просто ничего не бывает. Календарь очень загружен, поэтому может быть одна или две игры. Выбирают сборные, к которым не надо далеко лететь или те, которые им интересны. У них-то выбор есть, а у нас его нет. Мы играем с теми, кто соглашается», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных турниров. С момента отстранения сборная России играла только в товарищеских матчах. Соперниками нашей национальной команды в этих встречах становились сборные Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении, Кубы, Сербии, Беларуси и Вьетнама.

Полностью интервью с Вячеславом Колосковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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