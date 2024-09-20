Волк — о сравнении «Динамо» Мх с «Анжи»: тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос о сравнении своего клуба с представлявшим ранее Дагестан в РПЛ и Россию в Лиге Европы махачкалинским «Анжи».

«Сложно рассуждать на эту тему. Мы играем на стадионе «Анжи Арена», здесь ещё есть некоторые эмблемы. Но мы «Динамо» Махачкала, у нас своя история, свои традиции. Мы тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили так же, как об «Анжи» в своё время», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Махачкалинский «Анжи» в сезоне-2012/2013 стал бронзовым призёром чемпионата России, также команда в своей истории дважды выходила в финал Кубка России (2000/2001, 2012/2013) и пробивалась в 1/8 финала Лиги Европы (2013/2014). В 2022 году «Анжи» был расформирован из-за финансовых проблем. 1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении клуба на любительском уровне.