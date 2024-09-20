Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волк — о сравнении «Динамо» Мх с «Анжи»: тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили

Волк — о сравнении «Динамо» Мх с «Анжи»: тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос о сравнении своего клуба с представлявшим ранее Дагестан в РПЛ и Россию в Лиге Европы махачкалинским «Анжи».

«Сложно рассуждать на эту тему. Мы играем на стадионе «Анжи Арена», здесь ещё есть некоторые эмблемы. Но мы «Динамо» Махачкала, у нас своя история, свои традиции. Мы тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас говорили так же, как об «Анжи» в своё время», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Махачкалинский «Анжи» в сезоне-2012/2013 стал бронзовым призёром чемпионата России, также команда в своей истории дважды выходила в финал Кубка России (2000/2001, 2012/2013) и пробивалась в 1/8 финала Лиги Европы (2013/2014). В 2022 году «Анжи» был расформирован из-за финансовых проблем. 1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении клуба на любительском уровне.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Личка — о ничьей московского «Динамо» с махачкалинским: снова пропустили очень лёгкие голы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android