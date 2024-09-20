Франк Артига отреагировал на слухи о своём возможном увольнении из «Химок»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал слухи о своём возможном увольнении из подмосковного клуба.

«Вы сами понимаете: когда команда не побеждает, начинаются слухи. Вы понимаете, как работает футбол и медиа. Сейчас с хозяином клуба у нас полное доверие, больше прокомментировать никак не могу.

Самое главное, что мы знаем, что происходит в клубе, как мы тренируемся и что мы заслуживаем гораздо больше очков, чем сейчас имеем. Трансферный рынок закрывается, последние восемь недель нам приходилось тренироваться в расширенном составе. Сейчас пришли Корредера, Джикия, надеюсь, они помогут нам набрать очки", — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Франк Артига возглавил «Химки» в летнее межсезонье. Ранее он работал в «Родине».

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