Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара»: не могу сказать, что Файзуллаев доставил мне слишком много проблем

Защитник «Краснодара»: не могу сказать, что Файзуллаев доставил мне слишком много проблем
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Краснодара» и сборной Уругвая Лукас Оласа отреагировал на вопрос об игроке клуба РПЛ, против которого ему сложнее всего действовать.

«Конечно, сейчас тяжело вспомнить уже какого-то отдельного игрока или команду, но, естественно, есть достаточно много в российском чемпионате футболистов, которые могут показать достаточно хорошую игру и против которых тяжело. Файзуллаев хорошо выглядел в матче с «Краснодаром». Но я не могу сказать, что он мне доставил слишком много проблем. ЦСКА забил гол и потом уже удерживал результат», – приводит слова Оласы «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

В матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар» победу со счётом 2:0 одержали армейцы. Первый гол на 32-й минуте был забит защитником Миланом Гаичем с передачи вингера Аббосбека Файзуллаева.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android