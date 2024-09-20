Защитник «Краснодара»: не могу сказать, что Файзуллаев доставил мне слишком много проблем

Левый защитник «Краснодара» и сборной Уругвая Лукас Оласа отреагировал на вопрос об игроке клуба РПЛ, против которого ему сложнее всего действовать.

«Конечно, сейчас тяжело вспомнить уже какого-то отдельного игрока или команду, но, естественно, есть достаточно много в российском чемпионате футболистов, которые могут показать достаточно хорошую игру и против которых тяжело. Файзуллаев хорошо выглядел в матче с «Краснодаром». Но я не могу сказать, что он мне доставил слишком много проблем. ЦСКА забил гол и потом уже удерживал результат», – приводит слова Оласы «РБ Спорт».

В матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Краснодар» победу со счётом 2:0 одержали армейцы. Первый гол на 32-й минуте был забит защитником Миланом Гаичем с передачи вингера Аббосбека Файзуллаева.