Открыта продажа билетов на матч РПЛ «Спартак» – «Динамо»

22 сентября любителей футбола ожидает громкая вывеска: «Спартак» в 9-м туре РПЛ примет «Динамо». Встреча на «Лукойл Арене» состоится в 16:30 мск. Безопасно и быстро приобрести билеты на московское дерби можно с сервисом «Чемпионат Билеты».

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С приходом нового главного тренера Деяна Станковича «Спартак» наконец обрёл стабильность. Красно-белые находятся в неплохой форме и не знают поражений в РПЛ уже семь матчей подряд. Рука сербского наставника видна и в построении оборонительной игры. За восемь стартовых туров его команда пропустила всего 4 гола. Фактор домашнего поля – ещё один серьёзный аргумент в пользу хозяев. На «Лукойл Арене» в чемпионате «Спартак» не знает поражений и лишь раз терял очки.

Однако качественной обороне хозяев будет противостоять забивная атака гостей. В активе «Динамо» уже 15 забитых мячей, чаще огорчает соперников только действующий чемпион «Зенит». Добавляет позитива бело-голубым и тот факт, что они не проигрывают четыре матча подряд с учётом всех турниров. Среди недели коллектив Марцела Лички увёз сложную кубковую победу из Махачкалы, взяв верх в серии пенальти. «Спартак» и «Динамо» уже пересекались в текущем сезоне. В июльской игре Кубка России красно-белые добыли разгромную домашнюю победу (3:0). Удастся ли им повторить успех?

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