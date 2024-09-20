Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Купить билеты на матч Спартак – Динамо, РПЛ, 22.09,2024: билеты на спорт, футбол, покупка билетов

Открыта продажа билетов на матч РПЛ «Спартак» – «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

22 сентября любителей футбола ожидает громкая вывеска: «Спартак» в 9-м туре РПЛ примет «Динамо». Встреча на «Лукойл Арене» состоится в 16:30 мск. Безопасно и быстро приобрести билеты на московское дерби можно с сервисом «Чемпионат Билеты».

Купить билет на матч «Спартак» – «Динамо» можно в нашем сервисе «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С приходом нового главного тренера Деяна Станковича «Спартак» наконец обрёл стабильность. Красно-белые находятся в неплохой форме и не знают поражений в РПЛ уже семь матчей подряд. Рука сербского наставника видна и в построении оборонительной игры. За восемь стартовых туров его команда пропустила всего 4 гола. Фактор домашнего поля – ещё один серьёзный аргумент в пользу хозяев. На «Лукойл Арене» в чемпионате «Спартак» не знает поражений и лишь раз терял очки.

Однако качественной обороне хозяев будет противостоять забивная атака гостей. В активе «Динамо» уже 15 забитых мячей, чаще огорчает соперников только действующий чемпион «Зенит». Добавляет позитива бело-голубым и тот факт, что они не проигрывают четыре матча подряд с учётом всех турниров. Среди недели коллектив Марцела Лички увёз сложную кубковую победу из Махачкалы, взяв верх в серии пенальти. «Спартак» и «Динамо» уже пересекались в текущем сезоне. В июльской игре Кубка России красно-белые добыли разгромную домашнюю победу (3:0). Удастся ли им повторить успех?

Сервис «Чемпионат Билеты» – многофункциональная платформа для выбора билетов на любое спортивное мероприятие вашего города. Оставаться в курсе ближайших событий и заранее распланировать досуг поможет наш календарь.

Материалы по теме
«Спартак» дал огня в Кубке! Николсон вернулся в основу и забил за 69 секунд. Видео
«Спартак» дал огня в Кубке! Николсон вернулся в основу и забил за 69 секунд. Видео

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android