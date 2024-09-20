Открыта продажа билетов на матч Первой лиги «Балтика» – «Арсенал»

21 сентября в заключительном матче 11-го тура Первой лиги «Балтика» сыграет против «Арсенала». Встреча пройдёт в Калининграде и начнётся в 21:15 мск. Ещё недавно обе команды выступали в РПЛ, поэтому нас ожидает противостояние крепких соперников. Быстро и надёжно приобрести билеты на игру поможет сервис «Чемпионат Билеты».

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После многолетнего отсутствия в элите российского футбола «Балтика» вернулась в высший дивизион. Однако калининградцы сразу же вылетели обратно в Первую лигу. Теперь им придётся заново пытаться вернуться в РПЛ. Пока получается неплохо. Хозяева поля за десять стартовых туров проиграли лишь дважды и расположились в промежуточной группе лидеров турнирной таблицы. Тем не менее, проигрыш в прошлом туре «Торпедо» обязывает команду реабилитироваться.

Однако одолеть «Арсенал», задача не из лёгких. Перед десятым туром туляки захватили единоличное лидерство и остаются одной из немногих команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне Первой лиги. «Оружейники» не только победили в 60% матчей, но и пропустили меньше всех. Всего 4 пропущенных гола доказывают серьёзность намерений тульского коллектива. Впереди у него очередное испытание в лице «Балтики», которая потеряла очки на своём поле лишь раз.

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