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Купить билеты на матч Балтика – Арсенал, Первая лига, 21.09,2024: билеты на спорт, футбол, покупка билетов

Открыта продажа билетов на матч Первой лиги «Балтика» – «Арсенал»
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21 сентября в заключительном матче 11-го тура Первой лиги «Балтика» сыграет против «Арсенала». Встреча пройдёт в Калининграде и начнётся в 21:15 мск. Ещё недавно обе команды выступали в РПЛ, поэтому нас ожидает противостояние крепких соперников. Быстро и надёжно приобрести билеты на игру поможет сервис «Чемпионат Билеты».

Купить билет на матч «Балтика» – «Арсенал» можно в нашем сервисе «Билеты»

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Арсенал Т
Тула
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После многолетнего отсутствия в элите российского футбола «Балтика» вернулась в высший дивизион. Однако калининградцы сразу же вылетели обратно в Первую лигу. Теперь им придётся заново пытаться вернуться в РПЛ. Пока получается неплохо. Хозяева поля за десять стартовых туров проиграли лишь дважды и расположились в промежуточной группе лидеров турнирной таблицы. Тем не менее, проигрыш в прошлом туре «Торпедо» обязывает команду реабилитироваться.

Однако одолеть «Арсенал», задача не из лёгких. Перед десятым туром туляки захватили единоличное лидерство и остаются одной из немногих команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне Первой лиги. «Оружейники» не только победили в 60% матчей, но и пропустили меньше всех. Всего 4 пропущенных гола доказывают серьёзность намерений тульского коллектива. Впереди у него очередное испытание в лице «Балтики», которая потеряла очки на своём поле лишь раз.

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