Мишель Платини предложил снизить количество игроков на футбольном поле

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и экс-президент УЕФА Мишель Платини предложил внести кардинальное изменение в правила игры.

«Возможно, нам стоит убрать по одному футболисту в каждой команде и играть вдесятером. В прошлом веке играли командами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня. Тогда они были слабее физически. Поэтому, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Это освободит пространство на поле», — приводит слова Платини RMC.

Согласно действующим футбольным правилам максимальное количество одной команды на поле составляет 11 человек, включая вратаря.