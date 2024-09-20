В «Аль-Насре» отреагировали на слухи о том, что Роналду контролирует клуб

Генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фиенга прокомментировал слухи о влиянии нападающего Криштиану Роналду на клуб.

«Криштиану Роналду – наш капитан, и он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но и в плане поведения. Криштиану не контролирует клуб, но, очевидно, будучи лучшим в мире, он указывает, куда нам двигаться, какие цели нам следует достичь. Он победитель, и мы просим его научить нас побеждать.

Мы хотим побеждать с ним в этом году и достичь настолько высоких целей, насколько возможно. Криштиану – часть команды, и мы очень рады видеть его в нашем клубе», – приводит слова Фиенги ESPN.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

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