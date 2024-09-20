Колосков: матч с Вьетнамом мастерства не добавляет, но лучше играть, чем не играть

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков объяснил, почему сборной России нужно играть товарищеские матчи, в том числе с такими соперниками, как национальные команды Вьетнама и Таиланда.

— Со стороны общественности было много критики в адрес таких соперников, как Таиланд и Вьетнам. В чём мотивация играть с соперниками такого уровня?

— Мастерства это точно не добавляет. Соперники в значительной степени ниже классом сборной России. Но ведь есть другие задачи, о которых я сказал. Это сейчас не применительно к последнему выезду. Карпин много раз повторял: надо, чтобы футболисты не забывали друг друга и требования к ним. Футболисты должны понимать, что есть конкуренция и наше остранение не будет вечным. Рано или поздно бан снимут. Гораздо больше логики в том, чтобы играть, чем не играть, — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

5 сентября 2024 года сборная России провела в Ханое выездной товарищеский матч со сборной Вьетнама, который подопечные Валерия Карпина выиграли со счётом 3:0. 7 сентября должен был состояться матч с национальной командой Таиланда, который был отменён по погодным условиям из-за надвигающегося тайфуна.

Полностью интервью с Вячеславом Колосковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.