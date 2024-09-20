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Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с «Краснодаром»

Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с «Краснодаром»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московского клуба после победы в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:0).

«Всех с очень важной победой», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

В следующем матче подопечные Марко Николича встретятся с казанским «Рубином» в рамках РПЛ.

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