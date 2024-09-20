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Руслан Пименов: Станкович наконец‑то вселил уверенность в футболистов «Спартака»

Руслан Пименов: Станкович наконец‑то вселил уверенность в футболистов «Спартака»
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Экс-нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение об изменениях, которые произошли со столичным «Спартаком» под руководством нового главного тренера — серба Деяна Станковича.

«Станкович наконец‑то вселил уверенность в футболистов. Они сейчас играют, у них всё получается, забивают по три‑четыре мяча. И болельщики ещё пошли на стадион — они заждались таких побед. «Спартак» сейчас хорош — на ходу, бежит, всё получается», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

19 сентября в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» московский «Спартак» одержал крупную победу со счётом 4:1.

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