Руслан Пименов назвал общую «болезнь» «Спартака» и «Динамо» перед дерби в РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов в преддверии выездного дерби бело-голубых со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ рассказал об общих проблемах обеих команд.

«Есть проблемы в тактической расстановке, нет взаимостраховки. Это болезнь «Спартака» и «Динамо». Две похожие команды. Сильные в атаке — здорово кружат впереди, но сзади — бардак. Защитники допускают банальные детские ошибки. Один борется, второй должен садиться за спину — ни в «Спартаке», ни в «Динамо» этого не делают. Любой кикс назад через защитника и всё — убегают один на один. Так Агаларов забил «Динамо», «Крылья» забили «Спартаку», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 22 сентября.