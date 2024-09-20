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Руслан Пименов назвал общую «болезнь» «Спартака» и «Динамо» перед дерби в РПЛ

Руслан Пименов назвал общую «болезнь» «Спартака» и «Динамо» перед дерби в РПЛ
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Экс-нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов в преддверии выездного дерби бело-голубых со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ рассказал об общих проблемах обеих команд.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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«Есть проблемы в тактической расстановке, нет взаимостраховки. Это болезнь «Спартака» и «Динамо». Две похожие команды. Сильные в атаке — здорово кружат впереди, но сзади — бардак. Защитники допускают банальные детские ошибки. Один борется, второй должен садиться за спину — ни в «Спартаке», ни в «Динамо» этого не делают. Любой кикс назад через защитника и всё — убегают один на один. Так Агаларов забил «Динамо», «Крылья» забили «Спартаку», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 22 сентября.

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